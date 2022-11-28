В Губкинском владелец магазина завысил цены на яйца и чай

Прокуратура Губкинского обнаружила завышенные цены на товары первой необходимости в магазине «Ямал Пурпе». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стоимости возросли яйца и чай.

- Индивидуальный предприниматель, которому принадлежит магазин «Ямал Пурпе», завысил цен на яйца и чай на 14%, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесли бизнесмену представление об устранении нарушений, а также возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На данный момент цены приведены в норму, а мужчина привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что в прошлом году владелец салехардского магазина «Юбилейный-Гастроном» завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи аж на 286%. Предпринимателю выписали штраф.