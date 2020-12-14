В Салехарде открыли новое здание лыжной базы

Фото: www.yanao.ru

В Салехарде состоялось открытие нового здания лыжной базы, о котором просили местные жители, обращаясь к губернатору Дмитрию Артюхову. Ранее спортсмены пользовались небольшим помещением, построенным в 1995 году.

Его собрали за три месяца из модульных конструкций. На 544 квадратных метрах разместились медицинский кабинет, тренерская, раздевалки с душевыми кабинками и индивидуальными шкафчиками, а также тренажерный зал. Кроме того, установлен уличный светодиодный экран, на котором будут транслировать соревнований по лыжным гонкам.

Жители города могут воспользоваться услугами проката: приобретены новые комплекты лыж, ботинок и палок.

Фото: www.yanao.ru

В сутки здесь могут кататься более ста человек. На территории оборудованы лыжные трассы различных дистанций - 1,3 и 5 километров. Для их качественной подготовки и расчистки приобретен ратрак. Также установлены указатели и опознавательные знаки.

-Лыжная база в Салехарде - самый крупный и самый современный модульный спортивный объекта на территории округа. Вообще с помощью модульных конструкций можно при сравнительно небольших временных и финансовых затратах создавать качественные здания, таким образом улучшая условия для проведения тренировок, - сказал директор департамента по физической культуре и спорту округа Андрей Масанов.

Отметим, что лыжными гонками в регионе занимается свыше 4,7 тысяч человек, в том числе 352 салехардца. Этот вид спорта является одним из приоритетных, его развитию в округе уделяется особое внимание.