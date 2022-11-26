На закрытии форум «Российский Север» Дмитрий Артюхов вручил гранты талантливым ямальцам

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде завершился форум «Российский Север», по итога которого губернатор Дмитрий Артюхов вручил гранты за лучшие проекты. В итоге 3 миллиона рублей от Росмсолодежи разделили одиннадцать участников, их которых пять - ямальцы.

Сейчас в копилке региона 1 миллион 249 тысяч рублей. Эта сумма пойдет на сохранение языков коренных народов, развитие молодежной политики в селах, покупка техники для обучения детей программированию и туристско-образовательный проект.

Три самых больших гранта среди ямальцев - по 300 тысяч рублей - получили Валентина Туровинина из Красноселькупа, Александр Сязи из села Питляр Шурышкарского района и Алла Окотэтто из Салехарда.

Проект Валентины «Родной язык - мое богатство» направлен на изучение селькупского языка. Александр Сязи откроет клуб научно-технического творчества «РобоКомп»в средней школе Питляра. А Алла Окотэтто организует съезд муниципальных координаторов Российского союза сельской молодежи ЯНАО.

Напоминаем, что форум «Российский Север» стартовал в понедельник, 21 ноября, собрав сто участников из 23 регионов страны. В течение недели они получали новые знания, знакомились, обменивались опытом. Площадкой для форума стала первая ямальская арт-резиденция «Полярис».