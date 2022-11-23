В Салехарде прошло торжественное открытие молодежного форума «Российский Север»

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде прошло торжественное открытие форума «Российский Север», на который съехалась молодежь коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Участники и гости форума собрались в большом зале Культурно-делового центра, где их поприветствовал заместитель губернатора Ямала Сергей Климентьев.

- В этом году форум проводится в Год культурного наследия народов России и первый год международного десятилетия языков коренных народов. Наша задача - не только сохранить уникальную традиционную культуру коренных народов, но и очень органично вплести ее в современную социальную жизнь. Уверен, это даст вам дополнительный стимул и вдохновение. Такие форумы, как «Российский север» - это возможность разработать и дать жизнь самым разным проектам: туристическим, культурным, обсудить законодательные инициативы и вопросы поддержки молодежи. Из ста участников форума каждый пятый - житель Ямала, - сказал он.

Участники уже поделились на команды и показали себя в установочной сессии. Также они работали по трекам: «Молодежное предпринимательство», «Языковое и культурное наследие», «Арктическое гостеприимство». Все мероприятия продлятся до 25 ноября.

В рамках форума прорабатываются и создаются молодежные проекты. По результатам предзащиты - 28 рекомендованы к присуждению грантов на реализацию. В их числе 14 проектов ямальцев.