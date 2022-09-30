На Ямале волонтеры штаба #МыВместе помогут семьям мобилизованных

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал присоединяется к Всероссийской акции #МыВместе, которая начала работу в обновленном формате: запущена горячая линия, сервис народной поддержки, также в регионе возобновляют работу штабы взаимопомощи. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, теперь это центры по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан.

Стать волонтером может каждый, для этого необходимо просто зарегистрироваться. Добровольцы будут участвовать в сборе гуманитарной помощи, поддерживать родных и близких мобилизованных граждан, помогать в штабе.

Тем, кому необходима помощь, могут звонить по номеру круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-200-3411. Волонтеры принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи. Кроме того, доступен формат текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «Вконтакте».

Кроме того, в регионе в рамках акции #МыВместе объявлен сбор гуманитарной помощи для Российской Армии. Прием товаров и вещей для военнослужащих идет в местных отделениях «Единой России».

Как пояснила руководитель Волонтерского центра партии Анастасия Казанцева, список необходимых вещей еще формируется, но важные категории известны: продукты, средства гигиены, одежда, медицинские материалы/изделия. Для соблюдения санитарных норм все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками.