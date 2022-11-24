Надымчане, организовавшие подпольное казино, отделались условными сроками и штрафами

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надыме осудили двух мужчин, организовавших в гараже нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что с апреля 2020 года по апрель 2021 года двое мужчин незаконно организовали и проводили в гараже, принадлежащем одному из них, азартные игра с использованием игрового оборудования, - прокомментировали в ведомстве.

Однако преступный бизнес северян был прикрыт правоохранительными органами - сотрудниками следственного комитета и уголовного розыска полиции.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В итоге суд приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно. Также каждый из них обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Югры приехал в Ноябрьск и организовал подпольное казино.