Житеь Югры приехал в Ноябрьск и организовал подпольное казино

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении жителя Югры, организовавшего подпольное казино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в 2021 году мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. От данной незаконной деятельности он выручил более 8,5 миллиона рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и разыскивают других возможных лиц, причастных к казино.

Напоминаем, что это не единственный случай организации незаконного игорного бизнеса в Ноябрьске. Еще одно казино работало в городе с октября 2019 года по май 2020-ого, его организаторы заработали около двух миллионов рублей.