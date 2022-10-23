На Ямале «умный» пешеходный переход сошел с ума и стал танцевать на дороге

На Ямале «умный» пешеходный переход сошел с ума и стал крутиться на дороге. Фото: скриншот с видео

На Ямале сошел с ума… пешеходный переход! Хоть он и называется в народе «умным», в этот раз начал вести себя совсем как ребенок – крутиться вокруг своей оси. Что стало причиной такого хорошего настроения интерактивной зебры – неизвестно.

Соответствующее видео опубликовали в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте». Там же автор ролика обозначил, что дело бы в Салехарде. Северяне предположили, что пешеходному переходу стало скучно, и в ожидании людей он стал пританцовывать. Другие заявили, что это футуристы устроили. А вот третьи недоумевают, как же переходить дорогу – ждать, когда он встанет, как надо?

Напомним, что в настоящее время в городах Ямало-Ненецкого автономного округа реализуется проект по обустройству умных пешеходных переходов. В 2021 году они появились в Ноябрьске и Новом Уренгое. В Салехарде, как ранее сообщали в администрации города, умных систем оповещения было 30 – их установили два года назад. Как показала аналитика, число аварий снизилось втрое, однако местные жители не раз жаловались на некорректную работу таких систем.

Так, например, красная предупредительная надпись на табло загоралась не всегда вовремя. Кроме того, были случаи, когда вообще не загоралось ни освещение перехода, ни предупреждающее сообщение.