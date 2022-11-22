Представители народов Арктики и Дальнего Востока съехались в Салехард для участия в форуме «Российский Север»

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехард начал работу молодежный форум «Российский Север». Как сообщили в пресс-службе губернатора, участие в нем примут сто молодых представителей народов российской Арктики и Дальнего Востока. Среди них - ученые, ремесленники, общественные деятели, языковые активисты и этноблогеры.

В течение нескольких дней участники будут вовлечены в работу по четырем направлениям: «Молодежное предпринимательство», «Сохранение и популяризация языкового наследия», «Гостеприимство в Арктике» и «Молодежное лидерство». Во время панельных дискуссий они обсудят актуальные вопросы развития этнотуризма, сохранения языков и культуры коренных народов, узнают секреты качественной проработки грантовых заявок.

Кстати, каждый день форумчан будет начинаться этнозарядкой на улице. Также ребята посетят аутентичное стойбище оленеводов народа ханты и смогут получить новые навыки на мастер-классах от ямальских ремесленников. А в финальный день форума состоятся этноквиз и этнодискотека. Кроме того, на закрытии подведут итоги работы треков и объявят победителей грантового конкурса от Росмолодежи.

В этом году призовой фонд форума составляет три миллиона рублей. Его разделят между собой 11 грантополучателей из семи регионов России: Ямала, ХМАО-Югры, Санкт-Петербурга, Магаданской и Иркутской областей, Республики Коми и Хабаровского края. Максимальная сумма грантовой поддержки проектов в этом году - до 300 тысяч рублей.

Начиная с этого года форум «Российский Север» всегда будет проходить на Ямале. Такое решение принято Федеральным агентством по делам молодежи.