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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:02

Водителей предупреждают об опасных оленях на трассе межу Аксаркой и Салехардом

Животные выходят прямо на дорогу
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

На трассу между Аксаркой и Салехардом выходят северные олени. В связи с этим водителям стоит быть внимательней, чтобы не попасть в аварию.

Соответствующее видео опубликовал в своих соцсетях региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства, сопроводив его следующими словами: «Опасность на дороге между Аксаркой и Салехардом. Олени выходят на проезжую часть. Чтобы избежать столкновения, водителям необходимо быть внимательнее на дорогах».

В ролике видно, как маленький олененок переходит дорогу прямо перед проезжающим автомобилем. При этом возле обочин находятся не менее десяти взрослых особей, ищущих еду под снегом.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что на трассе Салехард - Надым несколько машин застряли в пробке из-за стада оленей. Животные неторопливо шли вдоль дороги, не давая водителям проехать.