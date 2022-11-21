В Ноябрьске началась праздничная Божественная литургия в честь престольного праздника

Фото: администрация Ноябрьска

В ноябрьском храме Архистратига Божия Михаила началась праздничная Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Об этом сообщили в городской администрации.

- В этот день, 21 ноября, православные христиане празднуют честь и память Архистратига Михаила в окружении Ангелов Господних. Наш храм как раз назван в его честь. В связи с этим в 9:00 состоится праздничная Божественная литургия, - отметили в мэрии.

Минувшей ночью в храме прошло Всенощное бдение - торжественная служба.

Напоминаем, что Архангел Михаил - вождь воинства Господня, который борется против дьявола и всякого беззакония.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Губкинском утеплили фасад храма Святителя Николая Мирликийского.