Надымчане могут отправить именные посылки мобилизованным землякам

Фото: администрация Надымского района
В надымском центре #МыВместе начался прием именных посылок для мобилизованных горожан. Об этом сообщили в районной администрации.
- Теперь можно принести в пункт сбора посылку, адресованную определенному военнослужащему. Она будет доставлена в место расположения воинского формирования, - прокомментировали в мэрии.
Сбор продлится до 27 ноября 2022 года. Принести именные посылки можно по адресу: улица Зверева, д. 13, к. 1. Телефон для справок: 53-19-71.
Жители поселений также могут присоединиться к акции. Посылки будут принимать в местных администрациях, а после их централизованно отвезут в Надым.
Отправление планируется с 28 ноября до 16 декабря.
Требования к почтовым отправлениям можно прочитать здесь.
Также напоминаем, что на Ямале объявлен сбор новогодние подарки для участников спецоперации. До выезда фуры осталось меньше месяца.