Надымчане могут отправить именные посылки мобилизованным землякам

Фото: администрация Надымского района

В надымском центре #МыВместе начался прием именных посылок для мобилизованных горожан. Об этом сообщили в районной администрации.

- Теперь можно принести в пункт сбора посылку, адресованную определенному военнослужащему. Она будет доставлена в место расположения воинского формирования, - прокомментировали в мэрии.

Сбор продлится до 27 ноября 2022 года. Принести именные посылки можно по адресу: улица Зверева, д. 13, к. 1. Телефон для справок: 53-19-71.

Жители поселений также могут присоединиться к акции. Посылки будут принимать в местных администрациях, а после их централизованно отвезут в Надым.

Отправление планируется с 28 ноября до 16 декабря.

Требования к почтовым отправлениям можно прочитать здесь.

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