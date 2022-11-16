На Ямале собирают новогодние подарки для участников спецоперации Фото: Вера Зенина

Ямальский активист Игорь Заборовский объявил о сборе новогодних подарков для участников спецоперации. Как отметил северянин, до выезда фуры осталось меньше месяца, а это очень мало, поэтому жителям стоит поторопиться.

«Друзья, совсем скоро Новый Год! Мы с вами встретим его в кругу семьи, за украшенным столом, а парни, которые стоят на защите нашей Родины, будут отмечать праздник в промерзших окопах, а вместо оливье у них будет надоевший сухой паек, а вместо праздничных салютов - звуки выстрелов и взрывов от пуль, гранат, мин и ракет... Они могли бы сейчас обнимать своих любимых, но выбрали для себя другой путь, более тяжелый и опасный. Они приносят себя в жертву, ради нас с вами, ради мира на Земле! Давайте устроим нашим защитникам хотя бы небольшой праздник! Мы уже нашли машину, на которой повезем подарки - в этот раз будет большая фура с прицепом! Она не должна уйти пустой!», - написал Игорь Заборовский в своих соцсетях.

Есть предложение сделать для ребят новогодние наборы и оформить их соответствующим образом, написать теплые слова поддержки, в которых они очень нуждаются.

Список ответственных за сбор и всех необходимых вещей можно посмотреть здесь.