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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:47

На Ямале собирают новогодние подарки для участников спецоперации

До выезда фуры осталось меньше месяца
Марина Прохорова
На Ямале собирают новогодние подарки для участников спецоперации

На Ямале собирают новогодние подарки для участников спецоперации

Фото: Вера Зенина

Ямальский активист Игорь Заборовский объявил о сборе новогодних подарков для участников спецоперации. Как отметил северянин, до выезда фуры осталось меньше месяца, а это очень мало, поэтому жителям стоит поторопиться.

«Друзья, совсем скоро Новый Год! Мы с вами встретим его в кругу семьи, за украшенным столом, а парни, которые стоят на защите нашей Родины, будут отмечать праздник в промерзших окопах, а вместо оливье у них будет надоевший сухой паек, а вместо праздничных салютов - звуки выстрелов и взрывов от пуль, гранат, мин и ракет... Они могли бы сейчас обнимать своих любимых, но выбрали для себя другой путь, более тяжелый и опасный. Они приносят себя в жертву, ради нас с вами, ради мира на Земле! Давайте устроим нашим защитникам хотя бы небольшой праздник! Мы уже нашли машину, на которой повезем подарки - в этот раз будет большая фура с прицепом! Она не должна уйти пустой!», - написал Игорь Заборовский в своих соцсетях.

Есть предложение сделать для ребят новогодние наборы и оформить их соответствующим образом, написать теплые слова поддержки, в которых они очень нуждаются.

Список ответственных за сбор и всех необходимых вещей можно посмотреть здесь.