Ямальская кобылка Венера стала «Красой аборигенов - 2022»

Фото: департамент АПК ЯНАО

Пятилетняя ямальская кобылка Венера стала одной из победительниц виртуальной выставки лошадей аборигенных пород «Краса аборигенов - 2022». Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Чемпионат проходил в рамках XXIII Международной выставки «Иппосфера» и собрал более 90 лошадей вятской, мезенской, башкирской, алтайской, якутской и других пород.

Венера принадлежит общественной организации «Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта ЯНАО», а проживает - в фермерском хозяйстве салехардца Симона Васильева.

- Неприхотливые в содержании, прекрасно адаптировавшиеся к условиям Крайнего Севера лошади приобской породы. Благодаря своей биомеханике и покладистому характеру, они уже пятый год благополучно трудятся в детской иппотерапии, повышая уровень социального развития нашего региона», - отметила руководитель общественной организации «Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта ЯНАО» Марианна Полякова.

Отметим, что эксперты национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спортае неоднократно выражали желание приобрести приобских лошадей для иппотерапевтических центров Москвы и Санкт-Петербурга.