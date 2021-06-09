Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершается подготовка площадки для иппотерапии. Оборудовать ее решили возле дамбы - в районе пересечения улиц К. Маркса и Сенькина.

Уже 15 июня юные салехардцы придут на первое занятие, а пока хозяйка лошади Марианна Полякова приучает животное к новому месту. Напоминаем, что ранее девушка выиграла грант от департамента молодежной политики округа. Ее проект оказался в числе лучших.

Иппотерапия - это комплекс физиотерапевтических мер, направленных на восстановление и реабилитацию. Раньше занятия проходили на ферме вблизи Салехарда, но многим детям и родителям было неудобно туда добираться, из-за этого они просили перенести тренировки в черту города. С таким запросом Марианна обратилась к главе Алексею Титовскому в социальных сетях. Решение не заставило себя долго ждать.

- Решили выделить участок возле дамбы, огородили его. Занятия будут проходить в вечернее время по вторникам, средам и четвергам, - рассказал градоначальник.

Сегодня тренер уже набрала группу, но готова принять еще несколько ребятишек, у которых нет противопоказаний. Чтобы обсудить возможность посещения занятий, можно прийти на ипподром или написать Марианне Поляковой в социальных сетях.