Природоохранная прокуратура заставила администрацию Ямальского района убрать пять свалок

Фото: прокуратура ЯНАО

Природоохранная прокуратура заставила администрацию Ямальского района убрать незаконные свалки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, отходы обнаружили во время проверки законодательства об охране окружающей среды.

- В ходе надзорных мероприятий на территории сел Салемал и Сеяха обнаружены пять несанкционированных свалок площадью свыше 7 200 метров квадратных, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим природоохранный прокурор внес главе муниципалитета представление об устранений нарушений закона.

На данный момент обе свалки ликвидированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура ЯНАО

Напоминаем, что подобное было и в Надымском районе. Тогда прокуратура добилась, чтобы в границе города убрали более 17 несанкционированных свалок. Однако за это пришлось побороться - дело дошло до суда.