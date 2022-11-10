В Муравленко медики впервые выполнили стентирование почки эндоскопическим методом

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медики Муравленко впервые выполнили стентирование почки эндоскопическим методом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Операцию провели пациенту с мочекаменной болезнью, которому срочно требовалась медпомощь. За дело взялся опытный врач-уролог Мирлан Арыстанов.

- Процесс прошел максимально безболезненно для пациента и занял всего 15 минут. Манипуляция проводилась под визуальным и ультразвуковым контролем, благодаря чему вмешательство было ювелирно точным, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит пройти профильное обследование под чутким контролем медиков.

Ранее пациенты с такими нарушениями направлялись в Ноябрьскую ЦГБ.

Ранее «Комсомольская правда -Ямал» рассказывала о том, что ноябрьские врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой едва не отказали почки. У ребенка был врожденный порок развития мочеточника.