Ноябрьские врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой едва не отказали почки

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ноябрьские врачи первыми на Ямале провели малоинвазивную операцию ребенку с врожденным пороком развития мочеточника. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Все началось с того, что в городскую больницу поступила 10-летняя девочка, у которой в любой момент могли отказать почки. Чтобы не допустить этого, урологи Нина Оборотова и Юрий Ткаченко провели современную коррекцию данной патологии.

- Суть операции состоит в том, что в устье мочеточника вводится полимерный гель. Застыв, он служит жесткой опорой для мочеточника, верхняя стенка которого, плотно прилегая к нижней, обеспечивает клапанную антирефлюксную функцию, - рассказали в депздраве.

Также в ведомстве уточнили, что другим возможным методом лечения этой патологии является пересадка мочеточника с формированием нового устья. Однако эта операция является травматичной и сопровождается рядом осложнений.

Операция длилась всего десять минут, уже на следующий день контрольное УЗИ почек и цистография показали, что патологию удалось устранить.

Отметим, что ранее таких пациентов направляли на оперативное лечение за пределы округа.