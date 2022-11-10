На участке Пуровск - Коротчаево установили 30 новых светильников

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке Пуровск - Коротчаево появилось новое современное освещение. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Дорожники установили 30 опор освещения и столько же светильников на них, ранее участок не был освещенным, - прокомментировали в ведомстве.

Новые линии освещения - яркие, потребляют меньше энергии и не так капризны в эксплуатации. Их введут в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ.

Также дорожники уложили новые плиты, досыпали обочины песком и укрепили их геотекстилем.

- По дороге от Пуровска до Коротчаево ежедневно проезжают сотни ямальцев. На участок было много жалоб, но улучшения уже заметны. На следующий год капитальный ремонт продолжится, в порядок приведут еще 8,7 километра. Полностью дорогу отремонтируют к 2024 году, - рассказал глава дорожной дирекции ЯНАО Денис Конев.

Всего в рамках нацпроекта на Ямале отремонтировали 17 километров дорог.