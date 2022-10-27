В рамках нацпроекта на Ямале отремонтировали 17 километров дорог

Фото: "Дороги Ямала", соцсети

На Ямале подвели промежуточные итоги работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в его рамках отремонтировали подъезд к станции Обская в Лабытнанги, улицы Геологов, Патрикеева и Чупрова в Салехарде и участок Пуровск- Коротчаево региональной дороги Сургут - Салехард. Таким образом, общий объем выполненных работ составил 17 километров.

- Работы по нацпроекту в текущем сезоне завершаются. Работали комплексно: в дополнение к новому дорожному покрытию устанавливали новые бордюры, освещение, ливневые канализации, светофоры. Важно, чтобы у ямальцев были качественные дороги, - сказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Реализация нацпроекта продолжится на Ямале и в следующем году. Уже заключены контракты на капитальный ремонт участка Пуровск - Коротчаево протяженностью 8,7 километра и на ремонт улицы Чкалова в Салехарде - 493 метра.