В Салехарде снесут еще сто бесхозных и незаконных строений, портящих внешний вид города

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжают сносить бесхозные и незаконно установленные постройки, которые портят внешний облик окружной столицы.

- На территории города имеется более 600 таких объектов. В рамках муниципального контракта подрядчику предстоит демонтировать 100 строений. Отмечу, по каждому из них имеется соответствующее решение суда, - прокомментировал замглавы Андрей Барышников.

Как рассказал подрядчик Евгений Избаш, на сегодняшний день снесено порядка 45 строений.

Личные вещи, которые находятся внутри, вывозят на склад МКУ «СДЕЗ», расположенный по улице Объездная, 8. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (34922) 3-32-84.

Отметим, что порядка 30 незаконных строений демонтировали в границах водоохранной зоны реки Полуй, где ведутся роботы по расчистке территории. Волонтеры привели в порядок 18 гектаров земли (от дамбы до речного вокзала) и вывезли более 2 тысяч кубометров отходов.