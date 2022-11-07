В Лабытнанги на курсы военной подготовки начнут брать девушек

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги организаторы курсов начальной военной подготовки объявили, что в новый поток будут набирать девушек, для дам предусмотрено десять мест. Об этом сообщает МК Ямал со ссылкой на одного из инструкторов.

«По окончании второго курса НВП будем производить набор девушек. Предпочтение будет отдаваться состоящим на воинском учете и имеющим военный билет. Остальные места будут укомплектовываться по желанию. Прошу вас, сейчас не надо писать, как бы вы хотели попасть, это только анонс планов!» - объявил инструктор курсов в Лабытнанги.

Также он пообещал, что выложит отдельный пост накануне начала отбора.

Напомним, что курсы начальной военной подготовки запустили в Лабытнанги в середине октября. Несмотря на то, что первая группа была смешанной, на второй поток организаторы решили принимать только мужчин, которые собираются участвовать в спецоперации. Не согласившись с этим, девушки стали умолять инструктора принять их на курсы НВП.