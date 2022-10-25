«Даже не соизволил остановиться»: в Тазовском машина насмерть сбил щенка на глазах у детей

Фото: "Пушистики (Помощь животным. Волонтёры. Тазовский)", соцсети

В Тазовском произошел ужасный инцидент на дороге: машина задавила маленького щенка, причем произошло все это на глазах у детей.

По словам местных зоозащитников, происшествие случилось 23 октября напротив игровой площадки. Погибший малыш был в ошейнике и часто бегал по поселку (очевидно, хозяева отпускали его на самовыгул).

- Водитель, который это сделал, ехал на скорости. Сбив малыша, он даже не соизволил остановиться и поехал дальше, считая случившиеся нормой. Все это произошло на глазах у детей, которые в выходной день гуляли на площадке. Все произошедшее привело их у в ужас: во-первых - смерть щенка, во-вторых - бессердечие водителя. К сожалению, помочь щенку уже было невозможно, - рассказал один из волонтеров.

Сейчас зоозащитники намерены найти водителя и привлечь его к ответственности.

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