В Лабытнанги следователи завели уголовное дело из-за смерти рабочего, придавленного землей

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Лабытнанги следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины на рабочем месте. Напоминаем, что трагедия произошла 31 октября на улице Гиршгорна.

- Установлено, что бригада в составе нескольких человек, нанятая индивидуальным предпринимателем, выполняла строительно-монтажные работы на улице Гиршгорна. Неожиданно траншея, в которой как раз находился погибший мужчина, обрушилась. Он скончался на месте происшествия от полученных повреждений, - уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления: устанавливают причины и условия произошедшего. Также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ. В случае выявленных нарушений их привлекут по ч.2 ст.216 УК РФ.