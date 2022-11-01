В Лабытнанги рабочего насмерть придавило землей

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В Лабытнанги мужчину 1987 года рождения насмерть придавило замлей во время строительно-монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 31 октября бригада в составе нескольких человек, нанятая индивидуальным предпринимателем, выполняла строительно-монтажные работы на улице Гиршгорна. Неожиданно траншея, в которой как раз находился погибший мужчина, обрушилась. Он скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники следкома устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.