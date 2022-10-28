В больницах Ямала приступили к работе 15 врачей-стоматологов

Фото: Правительство ЯНАО

С начала 2022 года на Ямал приехали 15 врачей-стоматологов. Они трудятся в больницах Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Тарко-Сале, Красноселькупского, Ямальского и Пуровского районов.

Так, Агадада Алиев окончил в этом году Тюменский медуниверситет, а Гаджи Бахмудов - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова. Оба специалиста родом из Муравленко. Они проходили обучение по целевому направлению от медучреждения и сейчас вернулись обратно.

- Стоматологическая помощь является одной из самых востребованных у населения. По числу обращений больных она занимает второе место после терапевтической помощи. Мы рады, что молодые специалисты выбрали Ямал для работы и надеемся, что им будет комфортно и интересно, - сказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

А чтобы молодым специалистом работалось с комфортом, больницы региона оснащают современным оборудованием. В прошлом году для Ноябрьска закупили 20 современных стоматологических аппаратов, а в Губкинской больнице обновлено рабочее место врача-стоматолога. Кроме того, для оказания медпомощи детям закуплены переносные установки в Ноябрьскую и Салехардскую больницы.