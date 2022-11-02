Салехардская станция техобслуживания на улице Сенькина вновь начинает работать

Фото: администрация Салехарда

Салехардская станция техобслуживания, расположенная по улице Сенькина, вновь начинает работать. По словам владельца, осталось только завершить процессы оформления электронной цифровой подписи и сертификата ключа, а лицензия на деятельность уже получена.

- Технически пункт техосмотра полностью готов: есть современное оборудование, проведена реконструкция помещения, в том числе и смотровой ямы в соответствии с требованиями. Откроемся в ближайшее время, - заявил владелец СТО Михаил Попов.

Фото: администрация Салехарда

Напоминаем, что процесс открытия современной станции диагностики в окружной столице обеспечивал его глава Алексей Титовский. Салехардцы, которые сейчас проходят техосмотр в других городах, просили власти о разрешении проблемы.

Кстати, согласно новым правилам, техосмотр автомобиля теперь можно проводить на аккредитованной станции в любом регионе страны, «прописка» автомобиля не имеет значения.

Напоминаем, что к концу года в городе должна открыться еще одна станция техобслуживания - в районе Ангальского Мыса. Для этого там строят здание площадью 220 квадратных метров.