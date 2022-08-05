Фото: администрация Салехарда

В Салехарде откроются два пункта техосмотра автомобилей. С просьбой об этом местные жители не раз обращались к главе города и даже самому губернатору.

Один из них начнет работу уже 1 сентября. В здании по улице Сенькина, 103 уже провели капремонт, углубили и удлинили смотровую яму, обновили оборудование и сделали сквозные ворота.

- Все требования к оснащению пункта техосмотра исполнили. Расширили смотровую яму до 9 метров, с помощью городской администрации арендовали помещение, докупили материалы и оборудование, - рассказал индивидуальные предприниматель Михаил Попов.

Работать будут два контролера, обслуживать - все виды транспортных средств.

Фото: администрация Салехарда

Вторая станция откроется к концу году в районе Ангальского Мыса. На данный момент идет строительство здания площадью 220 квадратных метров.

По словам главы города Алексея Титовского, это будет не только новый пункт техосмотра, но и станция техобслуживания всех видов транспортных средств.

- Оборудование закуплено, персонал проходит обучение. После завершения строительства будет обустроена парковка. Объект подключаем к газу и проектируем систему вентиляции, - рассказал руководитель ПТО Азамат Аминов.