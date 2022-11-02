В салехардском микрорайоне Обдорский подготовлено свайное основание еще для четырех домов

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В салехардском микрорайоне Обдорский подготовлено свайное основание еще для четырех 9-этажных домов. Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Сейчас рабочие заняты устройством ростверков. Возводить многоэтажки будут из сборных железобетонных панелей, которые уже доставляются на стройплощадку.

Согласно плану, в новостройках будут одна-, двух- и трехкомнтаные квартиры. Все они сдаются с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухонной плитой. Также будут смонтированы натяжные потолки и ламинат, а на первых этажах предусмотрена система теплого пола.

Кстати, квартиры в этих домах предназначены для граждан из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, специалисты приступили к работе по инженерному обеспечению микрорайона: ведется прокладка сетей тепловодоснабжения и газоснабжения. Три дома уже оборудованы крышными котельными.

Напоминаем, что микрорайон Обдорский - самый крупный в регионе объект комплексной застройки площадью 133 гектара. Там уже есть детский сад на 240 мест, возводятся две школы на 800 и 1 275 мест. Запланированы строительство детского сада на 240 мест, торгово-развлекательного центра и кванториума на 325 учащихся.