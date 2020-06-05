2020-06-05T13:36:26+03:00
Общество

В микрорайоне Обдорский Салехарда забивают первые сваи

Первые три дома будут сданы в 2022 году
Анна Полякова
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В микрорайоне Обдорский Салехарда забивают первые сваи Фото: salekhard.orgВ микрорайоне Обдорский Салехарда забивают первые сваи Фото: salekhard.org
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В новом микрорайоне Салехарда, который назвали Обдорский, начали забивать сваи для испытания несущей способности грунтов основания. Обустраивается строительная площадка, проводятся работы по вертикальной планировке участка строительства, подготовке к работе строительного городка.

Микрорайон предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. Новоселье здесь смогут отметить 5,5 тысяч салехардских семей.Первые три дома будут сданы в 2022 году. Всего здесь планируется возвести 35 многоквартирных жилых домов от шести до восьми этажей, сообщает администрация ямальской столицы.

Инфраструктура Обдорского полностью продумана. Здесь будут просторные парковки, одно машиноместо для каждой квартиры, детские площадки, бульвар для прогулок. Рядом планируется разместить торговый центр, два детских сада и две школы, а также центр дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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