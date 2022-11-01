Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

В Яр-Сале появится новый жилой комплекс. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

«На улице Мира забили первые сваи, скоро там вырастет целый квартал. Построим два больших дома для 160 семей, благоустроим территорию и создадим парковочные места, поставим детскую и спортивную площадки», - написал управленец.

Также он отметил, что качественное жилье - одно из важных условий для комфортной жизни на Севере. Именно эту задачу, как одну из приоритетных, ставит губернатор Дмитрий Артюхов.

Всего в этом году в муниципалитете планируют сдать девять домов, в том числе общежитие для специалистов бюджетной сферы, строящееся в Новом Порту.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Яр-Сале готовят к сдаче общежитие. Трехэтажное здание имеет площадь 1 256 квадратных метров, в нем располагаются 38 квартир, в каждой их которых по две комнаты.