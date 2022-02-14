В Яр-Сале готовят к сдаче общежитие на 38 квартир

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале готовят к сдаче общежитие. Трехэтажное здание имеет площадь 1 256 квадратных метров, в нем располагаются 38 квартир, в каждой их которых по две комнаты. Сейчас в помещении завершаются отделочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.

Большинство будущих жильцов - специалисты бюджетной сферы. Для комфортного проживания здесь есть все необходимое, в том числе бытовая техника.

Кстати, строительство еще одного общежития для педагогов возобновится в марте в Новом Порту. В конце года там планируется сдать 42 квартиры.

- В 2022 году 95 семей района переедут в благоустроенного жилье из аварийного. Для этого на Ямале действуют различные жилищные программы. Всего за год планируем расселить почти 5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, - отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.