В Губкинском выбрали лучшие идеи для благоустройства Никольского сквера

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском преобразится Никольский сквер. Напоминаем, что именно за этот объект жители отдали больше всего голосов на портале «Формирование комфортной городской среды» - 4 329 из 5 697.

По инициативе главы Андрея Гаранина уже состоялось общегородское обсуждение концепции обновления сквера. Кстати, активное участие в этом приняли местные школьники. Они предложили свой дизайн-проект, включающий те объекты, которые нужны подросткам: беседки у воды, качели и многое другое.

Также свой проект выдвинули работающая молодежь и старшее поколение. В него вошли кафе, детские игровыми площадки и другие объекты.

- В итоге были выбраны лучшие идеи, которые попадут в конечный дизайн-проект сквера, - сообщили в городской администрации.