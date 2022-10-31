В надымских поселках появились ангары для мусора

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В надымских поселках Ягельный, Лонгъюган и Приозерный построили площадки временного накопления отходов арочного типа. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромских, это поможет сделать район гораздо чище.

- Создание таких площадок позволит рекультивировать поселковые открытые свалки. Теперь мусор, собранный на территориях, будет храниться в специальных ангарах, а после - отвозиться в мусоросортировочные комплексы, - сказал Дмитрий Жаромских.

Все работы на объектах уже завершены, ангары готовы к эксплуатации.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в районе Строго Надыма убрали свалку из автомобильных покрышек. Клич о необходимости провести экоакцию горожане бросили в соцсетях.