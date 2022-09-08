В районе Строго Надыма убрали свалку из автомобильных покрышек

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Благодаря неравнодушным жителям в районе Старого Надыма собрали и вывезли 56 шин, отслуживших свой срок. Как рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, клич о необходимости провести экоакцию горожане бросили в соцсетях. Как итог - собранное сырье отправилось в цех по переработке автомобильных покрышек.

- В Год экологии важно не только проводить мероприятия по уборке территорий, но и помнить о том, что здоровье и чистота планеты зависят только от нас самих. Наши дети будут жить в том мире, который мы им оставим, поэтому продолжаем делать Надымский район чище, - сказал Дмитрий Жаромских.

Напоминаем, что в прошлом году в Надыме открылся цех по переработке шин. Он производит покрытие для детских площадок и спортивных кортов.

- Проект очень интересный и нужный. Сегодня продукцией предприятия пользуется Надым, но рядом есть и другие муниципалитеты - поселок Пангоды и город Новый Уренгой, где она также может быть востребована. Кроме того, правильная утилизация автомобильных покрышек - это серьезная поддержка экологических проектов, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямала Алексей Ситников, посетивший предприятие.