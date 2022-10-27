В Ноябрьске осудили сотрудницу ломбарда, которая подделала документы и украла 375 тысяч рублей

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В Ноябрьске вынесли приговор сотруднице ломбарда, которая долгое время крала деньги из кассы. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщина обвинялась по ч.3 ст.160 УК РФ (хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

- Установлено, что в январе 2022 года обвиняемая, используя свое служебное положение, изготавливала подложные документы о сдаче вещей в ломбард, а затем присваивала деньги из кассы. В итоге женщина незаконно обогатилась 375 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая частично возместила причиненный организации материальный ущерб.

В итоге суд приговорил ее к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что рецидивист из Муравленко отправится в тюрьму за кражу денег из кассы магазина.