Рецидивист из Муравленко отправится в тюрьму за кражу денег Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко осудили местного жителя, который в сентябре 2020 года украл из кассы магазина 5 тысяч рублей. Заявление поступило от работника торговой точки, заметившего пропажу.

- В ходе проверки был установлен подозреваемый - ранее судимый мужчина 1988 года рождения. В момент преступления он находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя и наркотических средств, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». А 29 июня суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.

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