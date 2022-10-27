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Общество27 октября 2022 3:51

В Ноябрьске на берегу озера Ханто обустроят пирс и площадки с тренажерами

Алексей Романов показал дизайн-проект благоустройства
Денис Михайлов
Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов показал горожанам дизайн-проект набережной озера Ханто. Соответствующие фото он разместил в своих соцсетях.

Фото: личная страница Алексе Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексе Романова в соцсети

«Берег озера Ханто - популярное место у ноябрян, здесь гуляют, собираются на пикники, занимаются спортом, ловят рыбу. Дорогие земляки, делюсь с вами наработками, как побережье может измениться. Предусмотрели зоны для активного и тихого отдыха, различные спортивные площадки, уличные тренажеры, беседки, пирс и набережную», - говорится в сообщении.

Фото: личная страница Алексе Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексе Романова в соцсети

Судя по снимкам, на пирсе можно будет отдохнуть, перекусить вкусной едой из вагончиков и изучить окрестности с помощью уличных биноклей, а на побережье - поиграть в пляжный волейбол или просто пройтись по песку.

Фото: личная страница Алексе Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексе Романова в соцсети

Также напоминаем, что в Ноябрьске построят новое здание Центра детского творчества. Уже заключен контракт с подрядной организацией.