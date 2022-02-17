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В Ноябрьске построят новое здание Центра детского творчества. По словам главы города Алексея Романова, действующему здания уже 37 лет, поэтому оно морально и физически устарело.

- В рамках адресной инвестиционной программы мы заключили контракт с подрядной организацией. Общался с ее представителями. К концу года ждем от компании современного и интересного решения, - сообщил градоначальник.

Сейчас в Центре детского творчества занимаются 1 800 ребят от 5 до 18 лет. Они посещают около 30 различных объединений: хореографию, вокал, рисование, декоративно-прикладное искусство, игру на гитаре, волонтерские движения и многое другое.