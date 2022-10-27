На медаль, которую вручают всем новорожденным салехардцам, добавили стелу «66 параллель»

Фото: администрация Салехарда

Вот уже почти два месяца всем малышам, родившимся в Салехарде, вручают памятную медаль. Зародилась новая традиция в сентябре и уже получила много положительных отзывов. А недавно дизайн медали немного подкорректировали, добавив стелу «66 параллель».

- Недавно изменили дизайн, добавив в него главную географическую достопримечательность Салехарда - стелу «66 параллель». Наш город, действительно, уникальный и хорошо, если маленькие салехардцы будут знать об этом с самого рождения, - сказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

Напоминаем, что всем детям, рожденным в регионе, вручают набор «Малышу Ямала». В него входит 51 предмет, необходимый ребенку в первый год жизни: комплект одежды, в том числе зимний пуховый комбинезон, кокосовый матрас, средства для ухода, бутылочка, термоконтейнер и многое другое.