В Ноябрьске пожарным понадобилось полчаса, чтобы справиться с огнем в квартире

Фото: скриншот из видео

В Ноябрьске произошел очередной пожар в многоквартирнике. Только в этот раз дом оказался не расселенным, и внутри находились люди. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло 24 октября на улице Магистральная, д. 9.

- Сообщение на пульт диспетчера поступило в 21:55. На место незамедлительно выехали 23 человека личного состава и 8 единиц спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 22:33, - добавили в ведомстве.

Судя по видео, опубликованному в соцсетях, когда пожарные прибыли на вызов, комната второго этажа была полностью охвачена огнем.

В итоге пламя повредило 15 квадратных метров жилища, а стены и потолок квартиры оказались закопчены по всей площади.

На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются дознавателями МЧС.