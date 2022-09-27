В Ноябрьске сгорел еще один расселенный дом по улице Изыскателей

Фото: группа "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске сгорела расселенная деревяшка по ул. Изыскателей, 23. Известно, что пожар начался около 15:00 на кровле здания.

- Локализовать пожар удалось спустя 20 минут после сообщения - в 15:30. В тушении участвовали пять единиц техники и 24 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Площадь возгорания составил 500 метров квадратных. Причина возникновения пожара будет известна позднее.

Напоминаем, что в марте на этой же улице сгорел еще один расселенный дом. А месяц назад в районе МК-87 - еще два. Тогда огонь повредил деревянные конструкции стен на площади 100 квадратных метров. Кроме того, в июне в городе полностью выгорела еще одна расселенная деревяшка ул. Школьная, 27.