В Лабынанги мужик увидел ключи зажигания в незапертой машине, сел в неё и «ушел в закат» Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело против ранее судимого 29-летнего мужчины, который подозревается в неправомерном завладении автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сообщение об угоне автомобиля поступило от хозяина автомобиля. Оказалось, что злоумышленник увидел, что автомобиль, припаркованный на стоянке возле дома не заперт. Он сел в него, воспользовался ключами зажигания, которые хозяин оставил в замке зажигания, запустил двигатель и уехал в неизвестном направлении.

Машину он оставил на одной из улиц города. Угонщика оперативно задержали, молодой человек признал свою вину.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в Новом Уренгое пьяный вахтовик угнал служебную машину и попал в аварию.