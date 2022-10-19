В Новом Уренгое пьяный вахтовик угнал служебную машину и попал в аварию

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Полицейские Нового Уренгоя раскрыли угон автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, с заявлением о краже обратился представитель организации, которой принадлежала машина.

- Установлено, что злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, зашел на территорию промышленной базы, где и увидел припаркованный у здания автомобиль, при этом двери машины были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Далее мужчина решил воспользоваться ситуацией и покататься, но, в процессе езды, не справился с управлением, попал в ДТП и скрылся, - уточнили в ведомстве.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Тюмень 1995 года рождения, работающий в Новом Уренгое вахтовым методом.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.