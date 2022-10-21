После жалоб родителей школьников в Салехарде изменили схему движения автобуса №4

Фото: администрация Салехарда

Со следующей недели ученики салехардской школы №6 смогут доезжать до образовательного учреждения на привычной «четверке». Как сообщили в городской администрации, автобусный маршрут скорректировали по просьбе самих жителей.

- Родители школьников не раз писали в социальных сетях о сложности с доставкой детей в связи с тем, что на улице Чкалова продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций, - прокомментировали в мэрии.

«Можно изменить маршрут автобуса №4, чтобы он доезжал поближе к школе, - написала одна из мам. - Скоро морозы, дети с Ангальского будут ходить пешком? Это по большей части малышня, 2-3 класс».

В связи с этим глава города Алексей Титовский дал поручение профильным структурам откорректировать маршрут.

Так, с 24 октября и до момента окончания ремонта на улице Чкалова «четверка» будет разворачиваться на парковке за остановкой у школы №6 по улице Объездная. И так в оба направления: и со стороны Ангальского мыса, и со стороны города.