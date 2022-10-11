«Возвращаются в темноте»: в Салехарде родители учеников школы №6 жалуются на опасную дорогу из школы до дома

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Салехардцы, проживающие в районе Ангальский Мыс, просят у администрации безопасную дорогу до школы №6 для своих детей. По словам обеспокоенных родителей младшеклассников, ребята учатся во вторую и третью смены, а домой возвращаются в темноте. При этом из-за ремонта улицы Чкалова им приходится ходить в обход, осложняет ситуацию и то, что часть пути пролегает через автодорогу.

По нению одной из родительниц, решить проблему можно, если в микрорайон будет ездить автобус, но для этого нужно разрешение властей.

- Почему автобус №4 не может заехать и забрать детей на Ангальский Мыс? Сколько будет продолжаться ремонт дороги на улице Чкалова? Жители города ждут уже полтора месяца. Неужели летом нельзя было произвести работы? - возмущается горожанка.

В комментариях к посту северяне предложили решение ситуации - выделить школьный автобус. Однако власти не оценил инициативу, сообщив, что раньше следующего года новых автобусов не будет.

- Сейчас в городе функционирует один автобус по доставке учеников школы №6 с районов ТНТ «Север» и «Надежда». К открытию новой школы в мкр. Обдорский будут приобретены новые автобусы. Уже в ноябре этого года прибудут два автобуса для подвоза детей в школу, также поставки ожидаются и в следующем году, - прокомментировали в мэрии.