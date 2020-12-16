В Ноябрьске будут судить организаторов подпольного казино Фото: pixabay.com

Ноябрьский следственный отдел возбудил уголовные дела в отношении троих мужчин и одной женщины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

Было установлено, что осенью 2019 года один из местных жителей, обладая специальными знаниями в организации и проведении азартных игр, предложил троим приятелям организовать подпольное казино с использованием игрового оборудования. Согласившись, преступники арендовали помещение на территории промышленной зоны, распределили между собой роли, и запустили игорный бизнес.

С октября 2019 года по май 2020-ого, организаторы заработали около двух миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что еще одно игровое заведение было обнаружено в Новом Уренгое. Организаторами незаконного бизнеса оказались уроженцы Чеченской Республики.