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Общество18 октября 2022 2:15

Власти Ямала закупили для нужд мобилизованных жителей пять внедорожников

Машины уже находятся в Тюмени
Евгений Значковский
Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Власти Ямала закупили для нужд мобилизованных жителей пять внедорожников. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, сейчас машины находятся в Тюмени, две из них уже вручили северянам.

Кроме того, были приобретены 15 квадрокоптеров, которые помогут ребятам в выполнении боевых задач. Также закуплено термобелье, генераторы, инструменты и четыре полевые кухни: к поддержке присоединились и компании ТЭК.

- Понимаю, насколько важны в зоне СВО такие простые вещи, как транспорт под рукой или горячий обед, обязательно продолжим обеспечивать ребят всем необходимым, - сказал глава региона.

Ранее Дмитрий Артюхов объявил о дополнительных мерах соцподдержки ямальским военнослужащим и их семьям.