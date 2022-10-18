Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Власти Ямала закупили для нужд мобилизованных жителей пять внедорожников. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, сейчас машины находятся в Тюмени, две из них уже вручили северянам.

Кроме того, были приобретены 15 квадрокоптеров, которые помогут ребятам в выполнении боевых задач. Также закуплено термобелье, генераторы, инструменты и четыре полевые кухни: к поддержке присоединились и компании ТЭК.

- Понимаю, насколько важны в зоне СВО такие простые вещи, как транспорт под рукой или горячий обед, обязательно продолжим обеспечивать ребят всем необходимым, - сказал глава региона.

Ранее Дмитрий Артюхов объявил о дополнительных мерах соцподдержки ямальским военнослужащим и их семьям.