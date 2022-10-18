Фото: "Происшествия Ноябрьск", соцсети

В Ноябрьске маленький мальчик залез в вольер с бойцовскими собаками и едва не остался без руки. Как рассказала мама малыша, инцидент произошел на улице Советская, рядом с домом №70.

- Попасть маленькому ребенку в этот вольер для выгула собак не составит труда, что и сделал мой сын. Доступ открыт для всех, а там выгуливают бойцовских собак без намордника. Мой сын пострадал от такой собаки, по закону он и виновен, нечего не поделаешь! Родители этого двора, у кого есть дети, не отпускайте их, смотрите, они могут зайти в вольер, а там собака без намордника и хозяева безответственные есть, - рассказала женщина в соцсетях.

В комментариях к посту горожане посочувствовал малыш, а маму, наоборот, отругали. По словам людей, женщина должна лучше заниматься воспитание сына и объяснять ему, что нельзя делать.

Что же касается собак, то в этом случае комментаторы оказались на их стороне. Псы гуляли на предназначенной для них территории и могли находится без поводков и намордников. А реакцию животного, пусть даже домашнего, всегда сложно предугадать.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Ямальском районе собака напала на маленького ребенка, укусив его за лицо. Из-за полученных травм мальчику пришлось накладывать швы.