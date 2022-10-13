Спортсмен из Лабытнанги завоевал титул «железного человека» на триатлоне в Сочи

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Альфред Суфьянов из Лабытнанги успешно выступил на экстремальном турнире Ironman в Сочи и вошел в топ-10 лучших участников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

Ямальцу предстояло проплыть в море 3,8 километра, пробежать марафон 42,2 километра и проехать на велосипеде 180,2 километра, с чем он успешно справился.

- Спортсмен участвовал в возрастной группе 50-54 года. Он преодолел дистанцию в 226 километров за 11 часов 13 минут 52 секунды и занял 10 место среди 31 спортсмена, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что ранее Альфред Суфьянов стал победителем в возрастной категории 45+ на массовом забеге ВФСО «Трудовые резервы». Он преодолел дистанцию в 15 километров за 1 час 14 минут 18 секунд, оставив позади всех соперников.